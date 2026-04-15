Bandırma Ticaret Borsası'ndan 41 kişilik heyet, Edremit Ticaret Odası ve Borsası'nı ziyaret ederek sektörel temaslarda bulundu. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe markalaşma ile teknik iş birliğinin ele alındığı ziyarette, iki ilçe arasındaki ekonomik köprüler güçlendirildi.

Balıkesir'in iki önemli ekonomik merkezi olan Bandırma ve Edremit, zeytincilik sektöründeki güçlerini birleştirmek için bir araya geldi. Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan liderliğindeki 41 kişilik geniş katılımlı heyet, Edremit Ticaret Odası'na gerçekleştirdiği ziyarette bir dizi inceleme ve görüşme yürüttü. Sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve yerel üreticilerin de yer aldığı heyet; Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bölge ekonomisinin lokomotifi olan zeytin ve zeytinyağı sektörü ana gündem maddesini oluşturdu. Görüşmeler sırasında özellikle Bandırma bölgesinde yetişen Edincik Su Zeytini üzerine yürütülen markalaşma projeleri değerlendirilirken, Bandırma heyetinin Edremit'teki kurumların sahip olduğu köklü sektörel tecrübelerden faydalanmak üzere bu teknik geziyi planladığı vurgulandı.

Toplantının ardından saha incelemelerine geçen heyet, üretim ve araştırma süreçlerini yerinde görmek amacıyla Nermin Hanım Zeytinliği, Zeytincilik Yetiştirme İstasyonu ve Edremit Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Bu duraklarda üretim tekniklerinden akademik araştırma faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi alan heyet üyeleri, Edremit'in modern tarım altyapısını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretin son bölümünde ise protokol üyeleri arasında karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan'a günün anısına plaket sunarken, Meclis Başkanı Bayram Kayahan da eski Meclis Başkanı Ersin Koç'a teşekkürlerini iletti. Program, Edremit Ticaret Odası bünyesindeki Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı'nda düzenlenen özel bir tadım etkinliğiyle sona erdi. Bu etkinlikte katılımcılara, kaliteli ve kusurlu zeytinyağının ayırt edilmesine yönelik profesyonel ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.