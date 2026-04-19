Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar, günlük yaşamda aksamalara yol açsa da tarım üreticisi ve kuraklıktan dert yanan vatandaşlar için umut oldu.

Dün gece saatlerinde şiddetini artıran yağışlar, Yüksekova'nın simgesi haline gelen ve şehrin merkezinden süzülen dereleri adeta coşturdu. Özellikle Cengiz Topel Caddesi güzergahı boyunca uzanan dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesi, ortaya hem ürkütücü hem de hayranlık uyandıran görüntüler çıkardı. Birçok noktada su baskınları yaşanmasına rağmen, vatandaşlar dere kenarlarına akın ederek bu nadir doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

İlçede yaşanan bu hareketliliği değerlendiren bölge sakinlerinden Fuat Oyman, 'Senelerdir ciddi bir kuraklıkla mücadele ediyorduk, derelerimiz kurumuştu. Tam 10 yıl aradan sonra önce yoğun kar, ardından gelen bu sağanak yağışlar toprağa can suyu oldu. Allah'a binlerce şükürler olsun; bu bolluk tarımımız için kaçırılmaz bir fırsat' dedi.

Yağışların bazı bölgelerde su taşkınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olması üzerine belediye ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşları ani yükselmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.