Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’nde, yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef olurken, düştüğü otluk alanı tutuşturup yangına neden oldu. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.
Olay, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle üzerinden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Yere düşen karganın kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm tarla zarar gördü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, "İtfaiye Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı. Kısa sürede kontrol altına aldığımız yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yaptığımız incelemede yangının, yüksek gerilim hattına konan karganın akıma kapılıp yanarak otluk alana düşmesi sonucu çıktığını belirledik" dedi.
Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunarak, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesini istedi.