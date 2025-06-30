İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kalabalık sokakta yürüyen bir kadın, hırsızın hedefi oldu. Arkasından sessizce yaklaşan şahıs, kadının cebinden telefonu alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Onlarca vatandaşın bulunduğu sokakta yürüyen kadın, kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu. Bir süre kadını arkasından takip eden hırsız, saniyeler içerisinde kadının cebinde bulunan telefonunu çaldı. Olayın ardından hırsız, koşarak bölgeden ayrıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalışsa da hırsız kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.