Antalya’da Doğal Yaşam Parkı’nda bakım ve tedavi süreçleri tamamlanan 5’i yavru 7 kerkenez doğal yaşam alanlarına salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ya da bakıma muhtaç yaban hayvanlarına bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmaya devam ediyor. Park bünyesindeki klinikte tedavi edilen hayvanlar, sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince terkedilmiş halde bulunan beşi yavru toplam yedi kerkenez kuşu, Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi edilip özenle bakıldıktan sonra yetişkinliğe erişmeleriyle birlikte doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince getirilen yedi kerkenezin gelişimlerinin tamamladığını ve doğaya salındıklarını belirterek, "Bu yırtıcı kuşlar genellikle kayalıklara yuva yaparak yaşamlarını sürdürür. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı arasında yapılan protokol kapsamında, doğaya yeniden kazandırılabilecek hayvanları tedavi ve bakımlarını yaparak doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Buraya getirilen hayvanların beslenmesi ve bakımı da tarafımızca sağlanıyor" dedi.

Tarımın ve çiftçinin dostu

Kerkenez kuşlarının doğadaki rolüne de değinen Arsun, "Küçük böcekler ve kemirgenlerle beslenen kerkenezler, doğa ekosistemi açısından büyük öneme sahiptir. Ancak avcılık nedeniyle zaman zaman sayıları azalabiliyor. Kemirgenlerle mücadelede çok etkili oldukları için tarımın ve çiftçilerin dostu olduklarını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.