Mersin Merkez Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Akdeniz Öğretmenler Korosu” konseri, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Türk sinemasının unutulmaz eserleri müzikle yeniden hayat bulacak.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir’in himayesinde organize edilen konser, öğretmenlerin sanatsal yönlerini sahneye taşıyacak. Koro şefliğini ise Eda Tekindağ üstleniyor.

Konser, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00’de Kültür Merkezi (Cumhuriyet Alanı)’nda gerçekleştirilecek. Yetkililer, tüm vatandaşları bu özel geceye katılmaya davet ederek, etkinliğin kültürel birlikteliğe katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Nostaljik Yeşilçam atmosferinin hâkim olacağı gecede, katılımcılara hem duygusal hem de keyifli anlar yaşatılması bekleniyor.