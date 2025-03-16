'Davacı' ve 'Postacı' filmleriyle tanınan oyuncu Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Postacı filminde canlandırdığı 'Petra' karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. Gülhan, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol almıştı.

Sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gülümser Gülhan’ın cenazesi, Beylerbeyi Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Küplüce Mezarlığı’nda defnedildi.

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, 1980’li yılların Türk sinemasında adından sıkça söz ettiren, özellikle de dönemin efsane isimleriyle aynı karede yer alan bir sanatçıdır. Onu geniş kitlelerle buluşturan en önemli projelerden biri, 1984 yılında vizyona giren ve hala ilgiyle izlenen “Postacı” filmi oldu. Bu yapımda Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Latif karakterinin eşi Petra rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Gülhan'ın paylaşımına, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur." ifadeleriyle düştüğü not yürekleri yaktı.