Sivas İl Müftülüğü, 2025 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görev alacak din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda din görevlisi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Altunkaya yaz Kur’an kurslarının 30 Haziran’da başlayacağını, 15 Ağustos tarihine kadar ise devam edeceğini belirtti.

Yaz Kur’an kurslarının çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Altunkaya, "Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretildiği kurslarımız, öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun şekilde bilgi, bilinç ve beceri kazanmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu süreç, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmelidir" dedi.

Program sonunda İl Müftüsü Altunkaya, Kur’an Kursu öğreticilerine ve tüm din görevlilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, yaz dönemi eğitimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.