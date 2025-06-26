Bolu’nun Göynük ilçesinde yaşlı kadının yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Himmetoğlu köyünde 90 yaşındaki Fatma Kevşek’in yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yaşlı kadın ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ahşap evde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, ev küle döndü. Öte yandan, alevlerin sıçrama tehlikesi olan bitişikteki ahırdaki büyükbaş hayvanlar da, ekipler ve köylülerin çabasıyla son anda kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.