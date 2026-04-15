Kahramanmaraş'ta ortaokulda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

Ailelerin bekleyişi sürüyor

Öte yandan, saldırıda yaralananların ailelerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde umutlu bekleyişi sürüyor.