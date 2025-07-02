Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi’nde yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı dikkat çeken bir önlem alındı. Mahalle muhtarlığı, vatandaşların hafta sonları yoğun şekilde mangal yaptığı ormanlık alana çıkan yolu demir kapı ile kapatarak, araç girişini yasakladı.

Yaz aylarında sık sık yangınla mücadele etmek zorunda kalan Aydın’da kurumların yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşlar da kendi imkânlarıyla önlem alıyor. İmamköy Mahallesi’nin üst kesiminde yer alan ormanlık bölge, özellikle hafta sonları piknikçiler tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Ancak mangal ve semaver yakılması nedeniyle bölgede yangın riski artınca mahalle muhtarı Şahin Evran harekete geçti. Muhtar Evran, ormanlık alana çıkan yolu demir bir kapı ile kapatıp kapıya kilit vurdu.

Evran, daha önce bölgede büyük bir yangın yaşandığını hatırlatarak, "Bundan 5-6 sene önce burada çok büyük bir yangın atlattık. Yüzlerce zeytin, binlerce incir ve çok sayıda hayvan telef oldu. Yakın zamanda yine bölgede yangın çıktı. Bu durumu köylülerimizle görüştük ve böyle bir önlem alma kararı verdik. Kapının anahtarlarını çoğaltarak bölgede bahçesi ya da tarlası olan vatandaşlara dağıtacağız. Ama artık piknik için kimse bu ormanlık alana araçla çıkamayacak" dedi.

Uygulamanın ardından bölgeye mangal yapmaya gelen vatandaşlar, kapalı yol nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kararın ardından orman içi araç trafiği büyük ölçüde azaldı.

Mahalleli uygulamadan memnun

İmamköy sakinlerinden Azim Memiş, alınan karardan memnun olduklarını belirterek, "Muhtarımıza teşekkür ederiz. Orman yangınlarını önlemek için çok yerinde bir adım atıldı. Önüne gelen piknik yapamayacak. Arazilerimiz ve doğamız için büyük bir önlem oldu" dedi.