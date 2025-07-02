Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri hayatı kolaylaştıracak çözümler üreten birbirinden ilginç projelerini sergiledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin mezuniyet projelerinin yer aldığı sergi ilgi çekti. 2024-2025 bahar döneminde yürütülen mezuniyet projelerinin yer aldığı "Endüstriyel Tasarım Mezuniyet Projeleri Sergisi’nde, öğrencilerin, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi çeşitli sektörlerden firmalarla iş birliği yaparak tamamladıkları 21 tasarım projesi yer aldı. Kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren ve estetikle işlevselliği bir araya getiren bu projeler, ziyaretçilerden tam not aldı. Öğrencilerin hem yaratıcılıklarını hem de sektörel iş birlikleriyle edindikleri deneyimi yansıttıkları sergi, tasarım dünyasına umut vadeden genç yetenekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangına ilk müdahale aracı

Kaan Gürbüz’ün Hidromek’in danışmanlığıyla tasarladığı WF70 yangına ilk müdahale aracı da işlevselliği ile öne çıkan projelerden biri oldu. Kaan Gürbüz, "WF70 yangın bölgelerinde devriye, öncü müdahale ve kurtarma görevleri için yüksek mobiliteli bir araç olma özelliği taşıyor. Son yıllarda yaşanan yangınlar, olaya hızlı ve pratik bir müdahalenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Projeyi tasarlarken bu ihtiyacı karşılamayı amaçladım" dedi.

Şehir içinde acil mobil şarj

Ahmet Cemil Önal’ın M-Art Design firmasının danışmanlığıyla tasarladığı Otonom mini araç tabanlı acil mobil şarj sistemi-Yeti işlevselliği ile dikkat çeken projelerden biri oldu. Ahmet Cemil Önal giderek artan elektrikli araçların şarjı için pratik bir çözüm sunmayı hedeflediğini belirterek, "Yeti, şehir içinde acil şarj ihtiyacı olan elektrikli araçlara hızlı ve erişilebilir şarj desteği sunan otonom bir araç. Yeti’ler şehir genelinde stratejik noktalara yerleştirilen şarj ünitelerinde şarj olarak göreve hazır biçimde bekler. İhtiyaç halinde aracın önüne, yanına ya da arkasına yanaşarak aracı şarj eder" dedi.

Savaşta uçan ilk yardım

TUSAŞ danışmanlığında yürüttüğü, savaş bölgeleri için modüler medikal kit taşıyan taktiksel yardım sağlayan insansız hava aracı SAVGU’yu tasarlayan Elifsu Celep de, "SAVGU , çatışma bölgelerinde yaralılara hızlı tıbbi müdahale için tasarlanan, modüler medikal kit taşıyabilen kompakt bir insansız hava aracı. Projemin çıkış noktası savunma ve havacılık sektörüne katkı sağlamaktı" dedi.

Spor asistanı

Serhat Sürer’in Woxis firması danışmanlığında tasarladığı çok yönlü ve modüler ev tipi spor ekipmanı MiniX ile ilgili, "MiniX sadece bir spor aleti değil, aynı zamanda günlük yaşama entegre olabilen bir hareket asistanı olarak işlev görüyor. Günlük hareketleri destekleyen bir araç olarak kullanılabilirken, antrenmanlara imkan tanıyan spor moduna dönüşebiliyor" dedi.

Kişisel dj set

Eren Aközel ise modüler DJ seti ile yenilikçi bir tasarım yapmak istediğini belirterek, "Amatör ve müziği hobi olarak deneyimlemek isteyen kullanıcılar için modüler DJ seti tasarladım. Çalışmayı Selim Erdil S.E.S. Soundwork ile yürüttüm. Taşınabilir, kişiselleştirilebilir ve modüler yapısıyla dj seti kullanıcıların kendi çalma alışkanlıklarına göre sistemlerini oluşturmasını sağlıyor" diye konuştu.