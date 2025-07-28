Bolu’dan gönüllü geldikleri Bursa’daki orman yangınında su tankerinin uçuruma yuvarlanması neticesinde şehit olan 3 kahraman son yolculuğuna uğurlandı.

Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi’ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bu gönüllüler arasında Bolu’dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu. Bayrak’ın kullandığı su tankeri, yangın bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek Gürsu Emirsultan Camii’nde, Ahmet Demirel ise Bolu Eniştebey Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahraman şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda taşınıp Gürsu Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.