Yalova OSB’de gerçekleştirilen kursta gençler uçak tasarımı, mühendislik, aerodinamik, elektronik ve pilotaj eğitimleri alıyor.

Yalova OSB’deki havacılık eğitimlerine öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Havacılığa ilk adımını atmak isteyen öğrenciler için planlanan eğitim çerçevesinde model uçak yapımı öğreniliyor. Çeşitli aktivitenin yapıldığı kursta yarışmaların yanı sıra simülatör eğimleri de gerçekleştiriliyor. Yalova OSB bünyesinde yapılan eğitimler ile İHA, model uçak, planör ve hava araçların temel uçuş prensipleri kursiyerlere öğretiliyor. Öğrenciler böylelikle yapısal tasarımı öğrenerek havacılıkla ilgili bilgilerini geliştiriyor. Meslek seçimlerinde etkili olması beklenen eğitimde plan okuma, el göz koordinasyonu, 3 boyutlu düşünme ve el becerilerini geliştirme gibi katkılar öğrencilere sağlanıyor. Öğrenciler eğitim sürecinde İHA, roket, radyo kontrollü hava araçlarının temel eğitimini aldıktan sonra bu araçları kullanma fırsatı da elde ediyor.

Eğitimler sonrası kursiyerler Uluslararası FAI lisanslı 2 metre F3 L Kategorisi planör yarışmalarına katılacak. Bunun yanı sıra öğrenciler Teknofest ve diğer hava sporları yarışmalarına katılımları sağlanacak.