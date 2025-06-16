CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin kurulduğu ilk günden bu yana şampiyonluklara ambargo koyan Muratpaşa Belediyesi, üçüncü yılında da zirveye yürüyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun organize ettiği CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde Muratpaşa Belediyesi, üç yıl üst üste zirveye oynayarak tarihi bir başarıya imza atmak üzere. Ligin ilk yılında Orhan Okulu, ikinci yılında Enes Doğan’la şampiyonluk yaşayan Muratpaşa, şimdi yeniden Okulu’yla altın kemeri Antalya’ya getirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl 7 etaptan oluşan ligde 3. güreş geride kalırken, Orhan Okulu son olarak Kocaeli’de düzenlenen Sekapark Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kuşandı ve puanını 47’ye yükseltti. Okulu, en yakın rakibine tam 16 puan fark attı. Başpehlivan Okulu, "Ligde şu an zirvedeyim. Sezon sonunda da bu pozisyonu koruyarak altın kemeri Muratpaşa’mıza getirmek istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a teşekkür ediyorum" dedi.