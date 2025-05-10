Van’da İpekyolu İlçe Sağlık Merkezi personeli, ‘10 Mayıs Hareket Günü’ çerçevesinde yürüyüş ve egzersiz düzenledi.

İpekyolu Atatürk Parkında ‘Sağlık için hareket et’ sloganı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen İpekyolu İlçe Sağlık Merkezi personeli ile vatandaşlar, önce yürüdü sonra egzersiz yaptı. Van Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Soğanda’nın da katıldığı yürüyüşte bir konuşma yapan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, kalp sağlığı için yürüyüşün öneminden bahsederek, "Tüm vatandaşlarımızdan kalp sağlıklarını korumaları, sağlıklı yaşamaları ve sağlıklı yaşlanmaları için her gün en az 10 bin adım atmalarını istiyoruz. Özellikle toplumun büyüklerine sesleniyoruz. Sizler yürürseniz; çocuklarınız ve torunlarınız da yürür. Sağlıklı bir gelecek için örnek ol, hareket et, sağlıklı yaşa. Bu duygularla başta toplumun büyükleri olmak üzere herkesi sağlıklı bir gelecek için yürüyüşe davet ediyoruz" dedi.