Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gürpınar ilçesine bağlı Arkboyu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.