Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı.

Programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; bilim, kültür, sanat ve eğitimle topluma değer katan üniversitede ‘Mutfak Sanatları Akademisi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Bir taraftan evrensel standartlarda eğitim sunarken diğer taraftan da yerel değerlerimizi küresel arenada tanıtmaktayız. Bugün bu vizyonun bir parçası olarak Mutfak Sanatları Akademisi ve gastronomi mutfağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gastronomi akademisi öğrencilerimize yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra sürdürülebilir gastronomi, mutfakta inivasyon, geleneksel mirasın korunması, küresel trendleri ve dünya mutfaklarından örnekleri öğreterek her birinin birer gastronomi turizm elçisi olmasını sağlayacak. Uzman akademisyenlerimizin öncülüğünde öğrencilerimiz, Van’ın gastronomi değerlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak" dedi.

Van’ın tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle oldukça güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu ise kentin sahip olduğu bu potansiyeli her geçen gün daha da arttırdıklarını vurguladı. Kentin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Terzioğlu, akademinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program ikramlarla sona erdi.