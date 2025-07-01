Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 106. yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli mücadelemizin lideri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Temmuz 1919 günü Erzincan’a gelişinin 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

106 yıl önce bugün, Erzincan’ın bereketli topraklarına ayak basan Gazi Mustafa Kemal, tüm vatan topraklarında olduğu gibi bu şehrin kalbinde de bir umut tohumunu yeşertmiştir.

Erzincanlılar, o gün Atatürk’ü büyük bir sevinçle karşılamış ve her zaman birlik ve beraberlik içerisinde millî mücadeleye destek olmuşlardır. Erzincan’ın her karış toprağı, mazinin şanlı izlerini taşır ve geleceğe umutla bakar.

Tüm Erzincanlılar olarak ülkemizin her alanda daha da kalkınması ve güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden kopmadan, ayrıştırmadan, bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize ilk gelişinin 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."