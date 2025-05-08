Uşak Valisi Naci Aktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" eğitim programı açılışına katıldı.

2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin eğitim programı açılışı, Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa katılan genç çiftlere yönelik düzenlenen eğitimde, Psikolog Sevda Tazeoğlu tarafından "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", Sosyal Çalışmacı Nermin Esra Özkır tarafından ise "Evlilik ve Sağlık" ile "Aile Hukuku" konularında bilgiler verildi. Eğitimler, çiftlerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir evlilik yaşamı kurabilmeleri adına önemli içerikler sundu.

Proje; genç çiftlere yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda evlilik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve danışmanlık hizmetleriyle güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor.

Eğitim programının ardından Vali Aktaş, "Ailelerin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" sunumunu izleyerek projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Vali Aktaş, konuşmasında aile kurumunun toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, bu tür destek programlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Programda Vali Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş Hanımefendiye, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmler İl Müdürü Zekai İnan ve diğer yetkililer eşlik etti.