Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi’nin düzenlediği gecede sahne alan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu Bursalıları mest etti.

Kent meydanındaki açık havada düzenlenen konsere, daha önce Şanlıurfa’da da görev yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail kaya, İş insanı Osman Çelik, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’nun seslendirdiği hoyrat ve gazeller ile birbirinden güzel türkülere eşlik eden ve zaman zaman duygusal anların da yaşandığı gecede Bursalı sanatseverler adeta türkü ziyafeti çekti. Şanlıurfa Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Hekimoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan türkü ziyafetinde Urfalı efsane sanatçılar da unutulmadı. Gastronomiden, dünyaya damga vuran tarihi eserlerine, şairlerinden derin müzik kültürüne kadar kadim bir şehir olan Urfa’nın tarihini hatırlatan Başkan Mustafa Hekimoğlu, bir peygamberler şehri olan Şanlıurfa’nın en eski ve köklü bir medeniyete sahip olduğunu vurguladı.

Urfa ile Bursa’nın kardeşlik bağlarına da değinen Hekimoğlu, "Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi olarak Urfa kültürünü Bursa’da tanıtırken, Bursa’nın kültürünü de Urfa’ya taşıyor ve müzik ile iki kadim şehrin kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Hekimoğlu, ayrıca Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi olarak Bursa-Urfa arasında kültür turları başlatmayı planladıklarını da bildirdi.

Türkiye’nin müzik kültürüne damga vuran Kazandı Bedii, Mukkim Tahir, Tenekeci Mahmut, Bekçi Bakır gibi Urfalı üstatlar saygıyla yad edilirken, onların devamı sayılan İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel ve Müslüm Gürses, Halil Altıngöz, Münevver Özdemir ve Zekeriya Ünlüler gibi sanatçılar da unutulmadı.

Aralarında İshak Demir ve Ali Açıkyol gibi üstatların da yer aldığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’nun binlerce Bursalıya sunduğu türkü ziyafetinde ayrıca çiğköfte ziyafeti de çekildi. Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi temsilcilerince yoğrulan çiğköfte geceye katılan herkese ikram edildi.