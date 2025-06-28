Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Reha Özcan, uzun yıllardır oynadığı "Bir Garip Orhan Veli" müzikalini Ayvalık Belediyesi Amfi Tiyatro’da sergileyerek son kez oynadı. Özcan, "ikinci memleketim" dediği Ayvalık’ta oyuna, bir daha oynanmamak üzere nokta koyduğunu açıkladı.

Çekimleri 3 yıl boyunca Ayvalık’ta devam eden, Üç Kız Kardeş dizisinde evin babası Sadık rolüyle sevilen ve ününe ün katan Reha Özcan, Ayvalık Belediyesi Amfi Tiyatro’da açılan sezonun ilk oyunu "Bir Garip Orhan Veli" ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.

Özcan’ın kendisinin yazdığı müzikal oyunun gelirinin, Ayvalık dışında eğitim gören yüzlerce öğrenciye burs veren Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne aktarılacağı öğrenildi.

Unutulmaz Şair Orhan Veli Kanık’ın yaşama sevincini, tutkularını ve İstanbul aşkını anlatan oyun; müzik ve görselliğin ustalıkla harmanlayarak, izleyenlere son kez de olsa unutulmaz bir deneyim sundu.

Müthiş oyunculuk performansıyla izleyenleri adeta büyüleyen Reha Özcan’ı bu anlamlı gecede; kendisi gibi ünlü oyuncu ağabeyi Serhat Özcan, annesi, kızı Rüya da yalnız bırakmadı.

Oyunla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan usta oyuncu Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli isimli müzikal oyunu 5 yılı aşkın bir zamandır sergilediklerini belirterek, "Bugüne kadar oyunun sergilenme sayısını 200’e kadar saydım. Sonrasını sayamadım. 2 yıl önce 200 sergilemeyi tamamlamıştık. Oynadığımızdan daha fazla iptal edilmişlikler de olmuştu. Balıkesir Belediyesi’nde de aynısı olmuştu. Bu iptaller artık bizim elimizde olmuyor. Türkiye gündemi bir anda değişiyor oyunlar oynanmıyor. Yas ilan ediliyor oyun iptal oluyor. Ben bu sene çok yoruldum. Hem dizi hem de sinema filmi çekimleri, bir yandan da ’Araf’ isimli müzikal tiyatro oyunu, -ki 11 Temmuz’da bu oyunu yine Ayvalık Amfi Tiyatro’da sergileyeceğiz. Yani bunca iş beni gerçekten çok yordu. Bu yüzden de bir şeylerden vazgeçmem gerekiyordu. Oysa ben, ölene kadar Orhan Veli’yi oynayacağımı düşünüyordum ama buraya kadarmış" dedi.

Kardeşinin sahne performansını değerlendirdi

Reha Özcan’ın ağabeyi ünlü oyuncu Serhat Özcan ise kardeşinin başarılarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Reha, inanılmaz oyunlar çıkartıyor. İnanın, izlerken ben ondan fazla yoruluyor, geriliyor ve terliyorum. Bu bambaşka bir duygu. Reha ile tiyatroya hemen hemen aynı dönemde başladık. Hep birlikte yol aldık. Ama değişik yerlerde bulunduk. O; Anadolu’da, Devlet Tiyatroları’nda çalışırken, ben özel tiyatrolarda görev aldım. Ama hiç bağımızı koparmadık. Ben her yerde gidip Reha’yı izledim. Birbirimizin gelişimine hep katkıda bulunduk. Eleştirdik, anlattık. Bugün de çok iyi bir performans sergiledi. Kondisyonu çok iyiydi. Tam bitti derken, yeniden doğması çok iyiydi. Orhan Veli çok iyi. Orhan Veli’nin çocuk tarafının, eğlenceli tarafının ortaya çıkarılması çok iyiydi. Sahnedeki orkestra ile uyumu çok iyi, seyircilerle kurduğu iletişim çok iyi. Bu akşam sıcacık bir Orhan Veli izledik" diye konuştu.