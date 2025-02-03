Aşıkların iple çektiği 14 Şubat’ta tüm dünya aşk ve romantizmle dolacak. Ünlü isimler konserlerinde aşk şarkıları söyleyecek. Romantizmin doruklarında bir geceye hazır olun.İSTANBUL (İGFA) - 14 Şubat Sevgililer Günü yıllardır çiftlerin birbirlerine aşklarını göstermesine, aşk nedir unutanların hatırlamasına, bir günlüğüne de olsa tüm dünyada sevgi ve pozitif enerjinin yayılmasına vesile oluyor. Eşi ve sevgilisi olanlar bu romantik günü baş başa geçirirken yalnızlar da bu aşk dolu enerjiden yararlanıp belki de ruh eşlerini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem romantik bir şekilde kutlamaya hazırlananlara hem de arkadaşlarını alıp yalnızlığa meydan okumak isteyenlere yurt çapında birçok etkinlik düzenleniyor. Ünlü isimler o gece konserlerinde aşk şarkıları söyleyecek. Peki hangi sanatçı, nerede sahneye çıkacak?

İŞTE BAZI 14 ŞUBAT SALI AKŞAMI PROGRAMLARI

Sedar Ortaç Mersin Jolly Joker’de,

Hande Yener İstanbul Vadi Jolly Joker’de,

Kalben Ankara Jolly Joker’de,

Koray Avcı İstanbul Kıyı Jolly Joker’de,

Emre Aydın ise İstanbul Jolly Joker Atakent’te sahneye çıkıyor.