Bolu’da bazı etkinliklere katılmak için gelen ünlü isimler Bolu’ya hayran kaldı. İnsanların çoğunun dünya güzelliklerini göremeden hayatını kaybettiklerini söyleyen Güven Kıraç, "Hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor" dedi.

Bazı etkinliklere katılmak için gelen Türkiye’nin sevilen oyuncuları, Bolu’nun eşsiz doğasına hayran kaldı. Usta isimler Bolu’dan övgüyle bahsetti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Levent Ülgen, Güven Kıraç, Nazife Aksoy ve Bekir Aksoy gibi tiyatro ve sinemanın usta isimleri, doğanın sanatla buluştuğu Bolu’da bulunmanın kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Bolu başlı başına bir turizm cenneti"

Bolu’nun turizm cenneti olduğunu dile getiren Levent Ülgen, "Gerçekten bir cennet etrafı, kasabanın içi. Çok keyifli. Göller bölgesi ayrı bir güzellik. Ben bayağı kamp yaptım. Zaten Bolu başlı başına bir turizm cenneti" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor"

İnsanların çoğunun dünya güzelliklerini göremeden hayatını kaybettiklerini söyleyen Güven Kıraç, "Gezmek, dünyadaki en güzel işlerden bir tanesi. Bence insanlar gerçekten sadece gezmek için para kazansalar, hiç başka dertleri olmasa. Çünkü çok üzüldüğüm bir konudur bu benim. Yeri gelmişken söyleyeyim: Hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor. Biraz şanslı olanlar 10 ülke, 5 ülke, 20 ülke, çok şanslıysan 50 ülke görüyor. Onun dışında ama kimse, yani denizi görmeden ölenler var diyoruz ya. Yani hiç, daha denizi görmemiş. Kırsal bir yerde büyümüş. Ama aslında dünya çok güzel. Dünya bir sürü nimetlerle dolu. Yani dağlar, ovalar, göller, inanılmaz dünyanın nimetleri saymakla bitmez. Ve bunların çok azını görerek, bu hayattan geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bolu’nun önemini zaten anlatmaya gerek yok"

Bolu’nun önemine değinen Bekir Aksoy, "Daha önce yemek programı yapmıştım. Bolu Mengen’de bir çekim yapmıştım. Gerçekten tabii. Yani çok önemli. Bu anlamda, gastronomi anlamında zaten eskiden biliyorsunuz, buradan geçerken, Ankara’ya gidilirken Bolu’da durulurdu. Yemek yenirdi. Bolu’nun önemini zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten, hem kayak merkezi, gastronomi merkezi, aynı zamanda Bolu insanı da farklı. Hem çok sıcak, çok samimi" dedi.