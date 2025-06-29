Evcil kedilerin atası olarak bilinen ve gündüzleri neredeyse görmenin imkansız olduğu yaban kedisi, Uludağ’da fotokapana takıldı.

Türkiye doğasında kedigillerden karakulak, vaşak, saz kedisi ve yaban kedisi olmak üzere 4 tür yer alırken, içlerinde en yaygın olanı ise yaban kedisi olarak dikkat çekiyor. Ancak tüm bu canlılar gece aktif oldukları için kolay kolay insanlar tarafından görülemiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Uludağ’ın yüksek kesimlerinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yakalanan yaban kedisi, saniye saniye görüntülendi. Uludağ’ın sessiz doğası içerisinde keyif yapan yaban kedisinin neşeli halleri fotokapan tarafından saniye saniye kayda alındı.