Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının, bu yıl da ciddi boyutlara ulaştığını aktararak, "Vatandaşlar bölgesel riskler ve korunma yöntemleri konusunda açık, net ve sık tekrarlanan mesajlarla bilgilendirilmelidir. Veteriner hekimlerin bilgi ve tecrübesi bu kampanyalara entegre edilmelidir" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, KKKA’ya karşı önlem alınması gerektiğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Eroğlu, Gümüşhane’de 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz’ın, KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek bu kayıpların gerçeği acı bir şekilde hatırlattığını söyledi.

2002 yılından bu yana artış gösteren kene vakalarının, bu yıl da ciddi boyutlara ulaştığını aktaran Eroğlu, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 7 bin 800’ü aşkın vaka bildirildiğini ve 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"Etkili kamu spotları bir an önce yayınlanmalıdır"

Kenelerin taşıdığı hastalıklarla yalnızca insan sağlığını değil, hayvancılığı, tarımı ve ekolojik dengeyi de tehdit ettiğini belirten Eroğlu, "Bu nedenle mücadele bireysel değil, bütüncül bir anlayışla yürütülmelidir. Ancak kamuoyunda hâlâ yeterli farkındalık oluşmamıştır. Televizyon, radyo ve sosyal medya aracılığıyla etkili kamu spotları bir an önce yayınlanmalıdır. Vatandaşlar bölgesel riskler ve korunma yöntemleri konusunda açık, net ve sık tekrarlanan mesajlarla bilgilendirilmelidir. Veteriner hekimlerin bilgi ve tecrübesi bu kampanyalara entegre edilmelidir" dedi.

Başta KKKA olmak üzere kene ısırıkları ile bulaşan pek çok hastalığın önemli ölçüde kontrol altına alınabileceğini aktaran Eroğlu, "Evcil hayvanların düzenli ilaçlanması, meraların sürülmesi, yabani otların temizlenmesi, ormanlık alanların tahribatının önüne geçilmesi, parçalı arazilerdeki riskli bölgelerde mekanik kontrol yöntemlerinin uygulanması, küçük ölçekli işletmelere devlet destekli ilaçlama teşvikleri sağlanması, gibi yöntemlerle hastalığın yayılımı önemli ölçüde kontrol altına alınabilir" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, doğada vakit geçiren bireylerin alması gereken önlemlere ilişkin, "Açık renkli, uzun giysiler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı, kene kovucu ürünler kullanılmalı, dönüşte vücut mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir. Kene tespit edilirse çıplak elle dokunmadan çıkarılmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.