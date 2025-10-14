Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası’nın organizasyonuyla, Türk içerik sektörü MIPCOM 2025’te temsil edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası’nın organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, dünya içerik fuarlarından biri olan MIPCOM 2025’te yerini aldı. 13-16 Ekim tarihlerinde Cannes’da düzenlenen fuar, 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik satın alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye bu yıl, 28 firmanın katılımıyla temsil ediliyor. Katılımcılar, uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve iş birliği imkanlarını değerlendiriyor, dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor. Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi, içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki 100 milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk içerik sektörünün dünyadaki yükselişini kalıcı kılmak ve daha ileri taşımak için, yapımcı ve satış ajanslarının uluslararası fuarlarda güçlü biçimde yer almasını destekleyerek, ülkemizin küresel içerik pazarındaki etkisini büyütmeyi amaçlıyor.