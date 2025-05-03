Türk Cumhuriyetleri’nden Eskişehir’deki üniversitelerde okumak için gelen öğrenciler, ‘3 Mayıs Türkçülük Günü’nde birbirleriyle kaynaştı.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından ‘3 Mayıs Türkçülük Günü’ için etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetleri’nden gelip Eskişehir’deki üniversitelerde okuyan öğrenci temsilcileri dernek binasında toplandı. Öğrenciler, etkinlik boyunca birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu.

"3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bayramıdır"

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk birliğinin önemi ve Türk dünyasının yakın gelecekteki güzel gelişmelere imza atacağı konusunda sohbet ettik. 3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bayramıdır. Bizler 3 Mayıs 1944, yani ‘Türkçülük Günü’nün bu sene 81’inci yıl dönümünü anmaktayız. B

Bugün, Türk-İslam davasına gönül veren herkes için büyük önem taşımaktadır. Türk milliyetçileri, Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima da olmaya devam edecektir" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere, Can Kerkük Türkmen Eli öğrencilerinin hazırladığı perde pilavı ikramı yapıldı.