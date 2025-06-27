Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü’nün (TUFAG), 41. kuruluş yıl dönümünün kutladığı "TUFAG Özel Gecesi" büyük beğeni topladı.

Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen TUFAG Özel Gecesi renkli görüntülere sahne oldu. TUFAG, minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerden oluşan toplam 404 kişilik dev bir ekiple Yalovalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Programda konuşan TUFAG Başkanı Yakup Berkay Tiryaki, "400’ü aşkın dansçımız ve kursiyerimizle birlikte Türkiye’nin dört bir yanından yörelerimizi sizlere sunacağız. Karadeniz’den Ege’ye, Akdeniz’den İç Anadolu’ya kadar tüm yörelerin güzelliklerini, her zaman olduğu gibi yine 41 yıldır olduğu gibi TUFAG farkıyla, tek bir çatı altında izleyeceksiniz" dedi.

Gecede farklı yaş kategorisinde 13 ekip sahne aldı. Muğla, Adana, Fethiye, İzmir, Kastamonu, Anamur, Kırklareli, Balıkesir, Burdur, Van, Artvin, Trabzon, Rize yöreleri ile Seymen oyunu beğeniyle izlendi.

Gecede ayrıca Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile işbirliği gerçekleştiren proje çerçevesinde TUFAG tarafından yetiştirilen Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu’ndaki Roman öğrenciler kendi yörelerine ait oyunları başarıyla sergiledi.

Gecede ayrıca TUFAG eski başkanları ve yöneticilerinden oluşan bir ekip de Seymen oyununu ile beğeni topladı. Programın sonunda ise TUFAG’ı yurt içi ve dışında düzenlenen birçok yarışmada başarıyla temsil eden "Fethiye" ekibi sahneye çıkarak izleyicilere unutamayacağı bir gösteri sundu.

Öte yandan TUFAG tarafından bu yıl 38. düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivali, 2 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Festival 6 Temmuz Pazar günü Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erecek.