ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini belirterek, 'Onlar için olabilecek en iyi şey, bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e telefon üzerinden verdiği kısa röportajda, İran savaşındaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ve Amerikan savaş gemilerine saldırısına değinen Trump, 'Yoğun bir ateş açılmadı' ifadelerini kullandı

Ateşkesin ihlal edilip edilmediği sorusu üzerine Trump, 'Size açıklama yaparız. Gemiler hareket ediyor. Dün gece çok fazla gemi, büyük gemiler hareket etti ve ateş açılmadı. Sanırım son zamanlarda biraz oldu. Bunu inceliyorum' dedi.

Trump, İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini söyledi. Trump, 'Onlar için olabilecek en iyi şey, bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır' dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaya ilişkin olarak Trump, 'Bunu yeni duyduk ve inceleyeceğiz. Olması gereken şey, Güney Kore'nin devreye girmesi. Vurulan bir Güney Kore gemisiydi. Bence eğer bir geminiz vuruluyorsa, hemen birilerini göndermelisiniz' ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar hakkındaki soru üzerine Trump, bu ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava araçlarının 'büyük ölçüde düşürüldüğünü' söyledi. Trump, 'Bir tanesi geçti. Büyük bir hasar yok' ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin savaşın sona erme ihtimali açısından ne anlama geldiği sorusuna Trump, 'Durumu kontrol altında tutuyoruz. Bir şekilde kazanırız' cevabını verdi.