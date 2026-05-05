Tokat'ta etkili olan yağmur nedeniyle Çekerek Irmağı'nın taşması sonucu Yeşilyurt ilçesine bağlı Çıkrık Mahallesi'nde yollar ve tarlalar sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çıkrık Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Çekerek Irmağı'nın taşmasıyla birlikte mahalle sular altında kaldı. Taşkın sularının mahalle aralarına kadar ilerlemesi sonucu yollar ve tarım arazileri tamamen suyla kaplandı. Bölgedeki üreticiler, tarlaların sular altında kalması nedeniyle pancar ekimlerini gerçekleştiremediklerini belirtti. Su seviyesinin yer yer yükseldiği mahallede, araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan taşkın, özellikle tarım alanlarında ciddi zarara yol açarken, geniş arazilerin çamur ve suyla kaplandığı görüldü. Mahallede ulaşımın aksadığı, bazı noktalarda araçların su içinde ilerlemek zorunda kaldığı anlar dikkat çekti.