Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından biri olan Akdağ Tabiat Parkı’nda, Tokalı Kanyonu’nda çekilen görüntüler görsel bir şölen oluşturdu.

Sandıklı ilçesi, Akdağ Tabiat Parkı’nda bulunan ve ülke genelinde bilinirliği yüksek olan, tahmini 20 kilometre uzunluğundaki Tokalı Kanyonu ve kanyondan Çivril Gölü’ne dökülen Akçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi.

Yılmaz’ın çektiği ve Müzisyen Aydın Baş’ın müzikleri ile hazırlanan klip özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler doğa meraklıları başta olmak üzere izleyenler için görsel bir şölen sundu.