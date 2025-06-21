Erzincan’ın Tercan ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı’nın şehadetinin 7. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

21 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri Çukurca’da şehit düşen Resul Bayracı yad edildi. Bu kapsamda ilk olarak şehidin adının verildiği Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda şehidin annesi Fatma ve babası Ahmet Bayracı’nın da katılımıyla bir program düzenlendi. Burada şehidin ailesine Türk bayrağı takdim edildi.

Daha sonra ilçe protokolü ve şehit ailesi şehidin kabristanını ziyaret ederek dualarla Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı’yı yad etti. Şehit ailesi kabristanda duygusal anlar yaşadı.