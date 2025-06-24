DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde üzerinden dal düşen ağaç, ekipler tarafından incelendi ve kesime karar verildi. Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, "Dışarıdan sağlıklı görünüp içten çürüyen ağaçlar, can ve mal güvenliği için tehlike arz ediyor" dedi.

Düzce Belediyesi, kent merkezinde bulunan yeşil alanların bakım, onarım ve temizliğini sürdürürken, zaman içinde büyüyen ve yaşlanan ağaçların durumunu da düzenli olarak kontrol ediyor. Her mevsim geçişlerinde kontrol edilen, özelikle büyük ağaçlarda yapılan budama, kesim ve benzeri işlemler bugün Cedidiye Cami meydanında gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, yeşil alanlarda sağlıklı bitkilere hiçbir nedenle müdahale edilmediğinin altını çizerek, Cedidiye Cami meydanında yürütülen çalışmaları anlattı.

Önce kontrol, sonra kesim

Geçtiğimiz günlerde Cedidiye Cami yanında meydana gelen dal düşme olayını hatırlatan Öztürk, "Düzce Belediyesi olarak kent merkezinde bulunan bu tip büyük ağaçları düzenli olarak inceliyoruz. Rutin kontroller sırasında Cedidiye Cami bahçesinde geçtiğimiz günlerde bir dal düşme vakası olmuştu. Buraya gelip incelememizi yaptık. Ağacın dışarıdan görünmeyen ama içerisinde hastalıktan kaynaklı bir kuruma, kovuk ve çürüme olduğunu gördük. Buna istinaden ağacı kesme kararı aldık. Çünkü bir ağaç dışarıdan ne kadar sağlam görünse de içeride ekseriya hastalık kaynaklı kurumalar olabiliyor, bu da günlük hayat akışında tehlike arz ediyor. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde kontrollerimizi daha sık aralıklarla yapıyoruz. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir riske göz yumamayız. Düzenli kontrollerimiz sayesinde yüksek ağaçların devrilmesi riskini tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Örneğin derin budama yapma gerekçelerimizden birisi de ağaçtaki gereksiz yükü ortadan kaldırarak devrilmesini önlemektir" dedi.

"Yeşil alanlar bizim için dokunulmazdır"

Yeniden ağaçlandırma konusunda da dikkat çeken Öztürk, Düzce’de yeşil alanların dokunulmazlığı olduğunu belirterek, "Bizim için yeşil alanlar dokunulmazdır, biz buna önem veririz. Hiçbir gerekçe ile sağlıklı ağaçlara müdahale etmeyiz. Kestiğimiz bu tip ağaçların yerine tekrar mutlaka ağaç dikimi yapıyoruz. Ancak arazi yapısı uygun olmayan yerlere yeniden tehlike oluşturmaması amacıyla dikim yapmıyoruz. Cedidiye Camisinde kestiğimiz ağacın yerine de tekrar mutlaka dikim yapacağız" diye konuştu.

İçi çürüyen ağaç ise ekipler tarafından kontrollü olarak kesildi.