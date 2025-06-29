Adıyaman’da kimliği belirsiz bir grup şahsın taşlı ve bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir grup şahıs, S.Y. isimli kadına saldırarak taşla darp etti. Saldırganların ayrıca kadının koluna bıçakla vurduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kadının sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.