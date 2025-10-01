Tarsus’ta zabıta ekipleri, lokanta, kafe ve marketlerde halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki 174 lokanta, kafe ve fast food işletmesinde ruhsat, hijyen ve fiyat tarifesi kontrollerini yaparak, gıdaların saklandığı dolaplardan yemek hazırlama alanlarına, kullanılan kapların temizliğinden lavaboların hijyen durumuna kadar titizlikle inceleme yaptı. Denetimlerde ayrıca fiyat listelerinin görünür şekilde asılı olup olmadığı kontrol edildi. Belirlenen standartlara uymayan işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanındı, aksi halde idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Ekipler, market denetimlerini de aralıksız sürdürüyor

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde market denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket fiyatları ve kasa fiyatları titizlikle kontrol edilerek, vatandaşların sağlığı ve haklarının korunması sağlanıyor. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına izin verilmedi, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılıklar da denetlenerek muhtemel mağduriyetler önlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamaktan ziyade, esnafımızı kurallara uygun hizmet vermeye teşvik etmektir. Halkımızın huzuru ve sağlığı için çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.