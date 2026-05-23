Tarsus Belediyesinin geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvasında kura çekimiyle eşleşmeler belli olurken, 53 takım ve bin 108 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda yaklaşık 2 ay boyunca 166 maç oynanacak.

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvasının kura çekimi, Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Tarsus ve Çamlıyayla'dan katılan takım temsilcileri, sporcular ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kura çekimiyle birlikte turnuva heyecanı resmen başladı.

Bu yıl önceki yıllara göre daha geniş katılımla düzenlenen turnuvada toplam 53 takım mücadele edecek. Turnuvada bin 108 sporcu sahaya çıkarken, yaklaşık iki ay sürecek organizasyon boyunca toplam 166 karşılaşma oynanacak.

Kura çekiminde takımlar ilk rakiplerini öğrenirken salonda heyecanlı anlar yaşandı. Futbolun yanı sıra dostluğu, dayanışmayı ve mahalleler arası birlik ruhunu güçlendiren turnuva, Tarsus'un önemli geleneklerinden biri olarak bu yıl da yaz boyunca sporseverleri bir araya getirecek.