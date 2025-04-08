Tarsus Belediyesi, kentte yaşayan çocuklara güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamı sunmak amacıyla belediye bünyesindeki 10 kreşle hizmet vermeye devam ediyor. Belediyeye bağlı kreşlerde görev alan uzman kadrolar, çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek üzere titizlikle çalışıyor.

Tarsus Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlarken, aynı zamanda annelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği kreşlere duyulan ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kreşlerde görev yapan uzman kadrolar, çocukların gelişim süreçlerini yakından takip ederken, psikolog ve diyetisyenler de aktif olarak destek sunuyor. Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyen eğitim programlarında, tarım etkinliklerinden spora, yabancı dil eğitiminden sınıf içi çalışmalara kadar birçok faaliyet yer alıyor. Sağlıklı beslenme konusunda da özen gösterilen kreşlerde, diyetisyen kontrolünde günde dört öğün sağlıklı ve dengeli menüler sunuluyor.

Çocukların huzurlu vakit geçirebileceği bir ortam sağlanıyor

Hijyen durumunun ön planda tutulduğu modern donanımlı kreşlerde, çocukların huzurla vakit geçirebileceği bir ortam sağlanıyor. Belediyenin düzenlediği geziler ve çeşitli etkinliklerle, çocuklar erken yaşta yeni deneyimlerle tanışma fırsatı buluyor. Kreşlere başvuruda bulunmak isteyen aileler, Tarsus Belediyesi Nene Hatun Kreşi Müdürlüğünden detaylı bilgi alabiliyor.