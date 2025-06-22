Başkentte bir çiftçi tarlasında Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu.

Ankara’nın Haymana ilçesinde Sezgin Balıkçı, tarlasında Sakarya Meydan Muharebesinden kalma patlamamış el bombası buldu. Mahalle muhtarı Lütfi Bağcı’nın bilgilendirilmesi üzerine yetkililere ulaşılarak bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’dan gelen bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya Meydan Muharabesinin yaşandığı Haymana’ da bir çok yerde şehit mezarı ve savaştan kalma mühimmatlar sık sık vatandaşlar tarafından bulunduğu için daha öncede birçok bölge Tarihi Milli Park ilan edilmiş durumda.