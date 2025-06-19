Yıldırım Belediyesi, Türkiye inanç turizminin en önemli destinasyonlarından olan Yeşil Emirsultan bölgesini, ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi’ ile yeniden ayağa kaldırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Emir Sultan Camii ve Yeşil Külliyesi arasındaki bölgeyi eski ihtişamına kavuşturacak ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi’nin ilk adımlarını attı.Bölgenin, modern yaşamın ve plansız yapılaşma yükleri arasında kaybolan tarihi ve kültürel boyutunu yeniden gün yüzüne çıkaracak projenin ilk adımları atıldı. Proje kapsamında Alev Alatlı Kültür Merkezi’nde "Dünden Bugüne Yeşil Emirsultan Paneli" düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kâmil Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Öcalan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda Mefail Hızlı ve Sezai Sevim bölgenin geçmişi ve tarihi eserleri hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Mustafa Kara’nın başkanlığındaki ikinci oturumda ise Nevzat Çalıkuşu ve Safiyüddin Erhan, bölgeyle ilgili hatıralar, kaleme alınan eserler ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz daha sonra ise akademisyenler, akademik oda temsilcileri ve uzmanlarla birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Bölgede hayata geçirilecek projenin bir kentsel tasarım çalışmasından çok daha fazlası olacağına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Burada; geçmişi bugüne, bugünü se yarınlara taşıyacak, şehrin ruhunu yeniden canlandıracak bir çalışma yapıyoruz. Bu sadece bir yol düzenlemesi olmayacak, medeniyetimizi kültürümüzü, tarihimizi yansıtacak bir aks olacak. Bu projede de tüm çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcılığı esas alıyoruz. Tarihi verilerin ışığında ve bölge sakinlerimizin de görüşlerini temel alarak uygulayacağımız proje için bir yarışma düzenleyeceğiz ve bu projeye göre uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Tüm Bursa’da olduğu gibi bu bölgenin de modern yaşamın zorlukları ve plansız yapılaşmanın yükü altında adeta kaybolduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Geldiğimiz noktada, bu bölgemizde ulaşımdan güvenliğe, yapı yoğunluğundan otoparka önemli sorunlar var. Bu projemizle bu problemleri ortadan kaldırmakla kalmayacağız. Bu fiziksel değişime bir ruh kazandıracağız. Yeşil’den Emirsultan’a uzanan bu hat üzerinde Bursa’nın hatıralarını yeniden canlandıracağız. Yeşil Caminin zarafetiyle, Emirsultan’ın hikmetiyle kurulan bu şehir, bugün yeniden o zarafetin, o hikmetin izinde yürüyecek" ifadelerini kullandı.