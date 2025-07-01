Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik’e sıçrayan ve birçok köyün tahliyesine sebep olan orman yangınının etkisi uydudan da net şekilde görüldü. Yangın, 5’inci gününde soğutma çalışmalarıyla kontrol altında tutulurken, kül olan yüzlerce hektar alan ve ağır hasar dron ile havadan görüntülendi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran Cuma sabahı başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, beşinci gününde soğutma çalışmalarıyla devam ediyor. Yangın, Taraklı’nın Hacıyakup Paşalar Mahallesi’nde çıktıktan sonra rüzgarın ve aşırı sıcak havanın etkisiyle hızla büyüdü. Hem Sakarya hem de Bilecik yönüne ilerleyen alevlere, karadan ve havadan yoğun müdahale başladı. Ancak yüksek sıcaklık ve sarp arazi şartları sebebiyle kontrol altına alma çalışmaları zaman aldı. Ekiplerin cansiperane şekilde söndürmeye çalıştığı yangının 3’üncü gününde sabah saatlerinde başlayan yağmurun da etkisi ile alevler büyük oranda kontrol altına alınabildi.

Yangının tehdit ettiği alanlarda birçok köy tedbir gayesiyle boşaltıldı. Taraklı, Geyve ve Bilecik’in kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, bazı evler ve tarım alanları yangından zarar gördü. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılması için ekipler yoğun mesai harcadı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hayvanlarını ve eşyalarını güvenli bölgelere taşıdı. Ayrıca dron ve helikopterlerle yangın alanı havadan sürekli izlenerek koordinasyon sağlandı. Müdahale anlarına ait görüntüler, hem alevlerin ulaştığı genişliği hem de ekiplerin zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla, 1’i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uydudan ve havadan görüntülendi

Yüzlerce hektarlık alanı küle çeviren yangının izleri, uydudan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi. Yangından etkilenen tahmini alanların afet haritasındaki izleri, yangının yıkıcı boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Beşinci gününe giren yangında, orman ekosisteminin büyük yara aldığı görüldü. Bölgede hem tarım alanları hem de yaban hayatı zarar gördü. 5’inci gün itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yanan alanlarda tahribat netleşmeye başladı. Yangının küle çevirdiği alanlar dron ile havadan da görüntülendi.