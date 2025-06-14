Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Alaca’ya bağlı Koçhisar köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 66 ACG 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.