Susuz sağlık alanında önemli bir yatırıma kavuşuyor. İlçeye yapılacak modern hastane projesiyle sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Susuz Modern Devlet Hastanesi’nin yapılacağı bölgede beraberindeki Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Aslıhan Eskibalcı, hastane ihalesini alan HMS Yapı’dan Levent Vural ve Yüzler İnşaat’tan Engin Küden bir takım incelemelerde bulundu. Tutal, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Ziya Polat’ın destekleri, Milletvekili Adem Çalkın’ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında Kars’ın Susuz ilçesinde tam donanımlı, çağın ihtiyaçlarına uygun modern hastane inşa edilecek. 2025 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanan hastane, 14 yatak kapasiteli olacak ve içerisinde acil servis, 7 poliklinik, 1 doğumhane, laboratuvar, röntgen ve ameliyathane gibi birimlerin yanı sıra hasta ve hasta yakınları için konforlu alanlar da yer alacak.

Sözleşmesi imzalanan, yatırım bedeli 170,2 Milyon TL olan ve 3 bin 150 metrekare alanda yapılacak olan

Susuz Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Çalkın, "İlçemiz için büyük bir ihtiyaç olan hastane projesi, hemşehrilerimizin sağlığına doğrudan katkı sağlayacak. Başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve bakanlık yetkililerine ve bu önemli yatırımda emeği herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni hastane ile birlikte ilçede sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve kaliteli hale gelecek. Susuz’da yaşayan vatandaşlar da projeyi memnuniyetle karşılarken, yeni hastanenin bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda da canlılık getirmesi bekleniyor.