Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatıyla Harran ve Suruç’un ardından Ceylanpınar kırsalı da sıcak asfalt ile modern bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlar, "Bu konforu ilk kez yaşıyoruz" diyerek, Gülpınar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağı Durmuş, Yukarı Durmuş ve Saraççeşme mahallelerini kapsayan grup yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda sıcak asfaltla buluşturuluyor. Toplamda 8 kilometre uzunluğa ve 8 buçuk metre genişliğe sahip olan yolun altyapı çalışmaları kapsamında önce mekanik dolgu işlemi gerçekleştirilirken, ardından sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, yıllardır yaşadıkları ulaşım sorunlarından kurtularak daha güvenli, konforlu ve modern yollarla buluşmuş olacak.

Yıllardır bozuk yollar nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, çalışmaları sevinçle karşıladı. Yolda oluşan çukurlar yüzünden araçlarının sık sık arızalandığını ve sanayiye gitmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, artık bu çileye son verileceğini ifade ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.