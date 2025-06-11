Şanlıurfa’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınarak amirliğe götürülen şahsın yapılan sorgusunda daha önce de ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.