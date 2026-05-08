Çorum'un Sungurlu ilçesinde Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 200 öğrenciye trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Karayolları Karayolu Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde öğrenciler trafik kurallarıyla ilgili bilinçlendirildi. İlçedeki 3 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 300 öğrenciye yaya güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere şapka ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.