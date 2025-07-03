Sultangazi’de aynı apartmanda yaşayan iki kadından biri, kapısının önündeki merdiven altına konulan pazar arabasını komşuyla çıkan ortak alan tartışmasında dışarı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, aynı binada oturan iki kadın arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, bu kez merdiven boşluğuna bırakılan bir pazar arabası yüzünden alevlendi. Kadınlardan biri, kapısının önündeki merdiven boşluğunun eşya depolamak için kullanılmaması gerektiğini belirterek, komşusunun pazar arabasını dışarı attı. Bu durum, diğer komşunun tepkisine neden olurken, o anlar başka bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki kadının önce ortak kullanım alanı nedeniyle tartıştıkları, ardından ise bir kadının pazar arabasını alarak dışarıya attığı görülüyor.