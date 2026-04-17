Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir okulun sosyal medya hesabının altına tehdit içerikli yorum yapılması savcılığı harekete geçirdi. Paylaşımı yapan şahsın belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 yaşındaki A.B. isimli şahıs, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı.

Şahsın yaşadığı evde yapılan aramada ise silah ve tüfek ele geçirildi.