Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, bir insanı gerçekten 'insan' yapan sadece bedeni ve zihni olmadığını ifade ederek 'Aynı zamanda kalbidir. Bu nedenle çocuklarımızın manevi dünyalarını da ihmal etmemeliyiz. Dini ve ahlaki değerlerle beslenen bir yürek, merhameti bir yaşam biçimine sokar' dedi.

Geleceğin ufkunda parlayan en kıymetli yıldızlar olan çocukların ve kıymetli gençlerin, büyüklere emanet edilmiş en değerli hazineler olduğunu söyleyen Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, 'Onların bedenen güçlü, zihnen berrak, ruhen dengeli ve ahlaken sağlam bireyler olarak yetişmesi, sadece ailelerin değil, bir milletin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu yüzden atılacak her adım, söylenecek her söz ve verilecek her yönlendirme, büyük bir hassasiyet ve bilinçle şekillenmelidir. Günümüz dünyasında teknolojinin baş döndürücü gelişimiyle birlikte, çocuklarımızın hayatı ekranların soğuk ışığı altında şekillenmeye başlamıştır. Sanal dünyanın cazibesi, onları gerçek hayattan uzaklaştırırken; hareketsizlik, yalnızlık ve kötü içerikler, gelişimlerini tehdit eden unsurlar haline gelmiştir. İşte tam bu noktada spor, adeta bir kurtarıcı gibi devreye girer. Spor; sadece kasları güçlendiren bir faaliyet değil, aynı zamanda karakteri yoğuran, iradeyi keskinleştiren ve ruhu arındıran bir yaşam biçimidir' dedi.

'Çocuklarımızın manevi dünyalarını da ihmal etmemeliyiz'

Sporla tanışan bir çocuğun, hayatın ritmini öğrendiğini söyleyen Sönmez, 'Disiplinin ne demek olduğunu kavrar, sabrın gücünü hisseder ve emeğin kıymetini idrak eder. Ter döken her genç, aslında hayata karşı daha dirençli hale gelir. Sahada kazanmayı öğrendiği kadar kaybetmeyi de öğrenir, düştüğünde yeniden ayağa kalkmanın, mücadeleden vazgeçmemenin anlamını keşfeder. Takım ruhuyla büyüyen gençler paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte başarmanın huzurunu yaşarken; bireysel çabalarda ise kendi sınırlarını aşmanın gururunu tadarlar. Bununla birlikte, fiziksel gelişimin yanında zihinsel ve ruhsal derinlik de ihmal edilmemelidir. Sporla güçlenen beden, doğru düşünceyle birleştiğinde ortaya dengeli ve bilinçli bireyler çıkar. Enerjisini doğru yönlendiren gençler; daha olumlu düşünen, daha sağduyulu kararlar alan ve hayatın karmaşası içinde yolunu kaybetmeyen bireyler haline gelir. Ancak bir insanı gerçekten 'insan' yapan sadece bedeni ve zihni değil, aynı zamanda kalbidir. Bu nedenle çocuklarımızın manevi dünyalarını da ihmal etmemeliyiz. Dini ve ahlaki değerlerle beslenen bir yürek, merhameti bir yaşam biçimi haline sokar. Saygı, sevgi ve hoşgörü, bu kalpte kök salar. Böyle yetişen bir genç, sadece kendine değil, topluma da ışık olur. İyiliği çoğaltır, kötülüğe karşı durur ve insan olmanın en güzel örneğini sergiler' şeklinde konuştu.

'Kitap okuyan bir ebeveyn, okumayı öğütlemek zorunda kalmaz'

Ailelerin bu yolculuğun en güçlü rehberleri olduğunu ve çocuklara verebilecek en büyük dersin, sözlerden çok davranışlar olduğunu vurgulayan Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, 'Kitap okuyan bir ebeveyn, okumayı öğütlemek zorunda kalmaz; spor yapan bir anne ,baba, çocuğunu spora teşvik etmek için çaba sarf etmez. Çünkü çocuklar, en çok gördüklerini benimserler. Bu yüzden onlara sadece nasihat vermek değil, örnek olmak en etkili yoldur. Kitaplar ise bu sürecin en sessiz ama en derin öğretmenleridir. Her sayfa, yeni bir dünyanın kapısını aralar. Okuyan bir çocuk, sadece bilgi edinmez, düşünmeyi, sorgulamayı, hayal kurmayı ve empati yapmayı öğrenir. Kelimelerle büyüyen bir zihin, karanlıkta yolunu bulabilecek bir ışığa sahip olur. Kitapla kurulan bağ, bir ömür boyu sürecek bir dostluğun başlangıcıdır. Unutulmamalıdır ki, sporla güçlenen beden, kitapla zenginleşen zihin ve manevi değerlerle beslenen bir kalp, gerçek anlamda 'tam' bir insanı ortaya çıkarır. İşte bizler, böyle bir nesil yetiştirmekle sorumluyuz. Sağlam karakterli, bilinçli, üretken ve vicdan sahibi bir gençlik, güçlü yarınların en büyük teminatıdır. Geliniz; çocuklarımızı sporun aydınlık dünyasıyla buluşturalım, onları zararlı alışkanlıklardan koruyalım, kitapların büyülü dünyasına davet edelim ve manevi değerlerle kök salmalarını sağlayalım. Çünkü geleceği inşa etmek, bugünün çocuklarına yapılan en büyük yatırımdır' dedi.