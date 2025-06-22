Aydın’ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki zeytinlik alanda çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale yoğun şekilde sürüyor.

Yangın, Bağarası Mahallesi’nin üst kısımlarında bulunan zirai alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

9 helikopter, 3 uçak yönlendirildi

Bölgedeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; bölgede 20 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personelin görev yaptığı kaydedildi. Öte yandan alevlere 9 helikopter ve 3 uçak ile de havadan yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.